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21 Mayıs 2018 12:50

Asansör boşluğuna sıkışan kat görevlisi yaralandı

Karabük’te, asansörde mahsur kalan çocuğunu kurtarmaya çalışan kat görevlisi, asansör boşluğuna sıkışarak yaralandı.

Asansör boşluğuna sıkışan kat görevlisi yaralandı

21 Mayıs 2018 12:50


Olay, Cevizkent mahallesinde bulunan TOKİ konutları C Blok apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, TOKİ’de kat görevlisi olarak çalışan Hasan Kayabaşı (33) isimli şahıs, asansörde mahsur kalan çocuğunu kurtarmak isterken asansör boşluğuna ayağı sıkışarak yaralandı. Yaralının çığlıklarını duyan bina sakinleri durumu polis ve 112 ekiplerine bildirerek yardım istedi. Apartman sakinleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Kayabaşı’na olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı daha sonra apartman sakinlerinin yardımı ile sedye ile ambulansa kadar kadar taşınarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.




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