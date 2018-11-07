Asfalt çalışmaları devam ediyor

Karabük'te bozuk yol bırakmamak için çalışmalarını yoğunlaştıran Karabük Belediyesi, il genelinde başlattığı sıcak asfalt çalışmasına Karabük Mahallesi'nde tüm hızıyla devam ediyor. Geçmiş yıllarda eski asfalt kaldırılmadan yenisinin yapılması yol kotlarının yükselmesine neden olurken, Karabük Belediyesi freze aracıyla eskimiş ve yıpranmış asfaltları kazıyarak, yapılacak olan yeni asfaltın daha temiz ve düzgün bir yüzey üzerine atılmasını sağlıyor. Böylece kaldırımla yol arasında neredeyse kaybolmuş kot farkı da bu kazıma sayesinde yeniden olması gereken seviyelere gelmiş oluyor. Bu sayede yollar daha kaliteli, güvenilir ve sağlam hale geliyor.