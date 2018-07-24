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24 Temmuz 2018 16:25

Atalı’dan adres kayıt sistemi ve okul kayıtları uyarısı

Karabük İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ertuğrul Atalı, adres kayıt sistemi ve okul kayıtları hakkında açıklamalarda bulundu.

Atalı’dan adres kayıt sistemi ve okul kayıtları uyarısı

24 Temmuz 2018 16:25


İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ertuğrul Atalı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


"Adres Kayıt Sisteminin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği ve Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi ile düzenlenmiştir. Bu sistem ile adresler belirli standarda kavuşturularak adres bileşenlerinin yer aldığı merkezi veri tabanı oluşturulmuş ve anılan Kanunun 52’nci maddesi gereğince kurum ve kuruluşlara yürütecekleri iş ve işlemlerde Bakanlığımızca tutulan adres bilgilerini kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Bilindiği üzere okul kayıtları yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kayıtları esas alınarak yapılmaktadır. Adres Kayıt Sisteminin sağlıklı çalışması adres bilgilerinin doğru, güvenilir ve güncel tutulması ile mümkündür. Valiliğimize ilkokul, ortaokul ve lise yerleştirmelerde gerçeğe aykırı adres beyanı yapıldığı intikal etmektedir. Nüfus Müdürlükleri Adres Beyanlarından şüphe duyması halinde kişinin beyanını teyit eden bilgi ve belgeler isteyebileceği gibi gerektiğinde kolluk kuvvetleri aracılığıyla her türlü araştırmayı yaptırmaya yetkilidir. Yapılan araştırmalarda gerçeğe aykırı adres beyanında bulunduğu tespit edilenlere 1.188,00 TL tutarında idari para cezası uygulanarak, adres kayıtları iptal edilmektedir."




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