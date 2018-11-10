Atatürk ölümünün 80. yılında törenle anıldı

yılında Karabük ve Safranbolu'da anıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı münasebetiyle Karabük Kent Meydanı'nda çelenk sunumuyla başlayan anma törenlerine, Vali Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, STK ve siyasi parti temsilcileri, askeri personel, emniyet teşkilatı personeli, muhtarlar, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende Vali Fuat Gürel ve Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve Karabük Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karabük Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen tören sona erdi.

10 Kasım Atatürk'ü Anma programı daha sonra Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kıymet ve Mustafa Yazıcı Anadolu Lisesi koordinesinde hazırlanan program ile devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan anma programında Kıymet ve Mustafa Yazıcı Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni İdris Özkan'ın günün anlam ve önemini konuşmasının ardından şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren eserler okundu. Anma programı Kıymet ve Mustafa Yazıcı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı "Atatürk'ü Anma Programı" sunumu ile devam etti.

Anma programı il genelinde düzenlenen 10 Kasım konulu şiir, resim, kompozisyon ve spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Safranbolu'da düzenlenen anma töreninde ise sirenlerin çalmasıyla birlikte bazı sürücüler seyir halindeki araçlarını durdurarak saygı duruşunda bulunurken, bazı vatandaşlar ise evlerinin balkonlarından saygı duruşuna eşlik etti.

Safranbolu Misak-ı Milli Demokrasi meydanında çelenk sunumuyla başlayan törenlere Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay İsa Çakmak, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Burak Ören, daire ve kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, saat 09.05'te sirenlerin çalınması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Etkinlikler Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu'nda, Safranbolu Atatürk Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programı ile devam etti.