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Avcılardan kaçan yavru elik düştüğü çayda sürüklendi

Karabük’te avcılardan kaçtığı tahmin edilen yavru elik düştüğü çayda sürüklendi.

Karabük'te avcılardan kaçtığı tahmin edilen yavru elik düştüğü çayda sürüklendi. Piknik yapanların fark ettiği elik suyun azaldığı noktada gözden kaybolurken, piknikçiler o anları cep telefonları ile kaydetti.


Karabük - Ovacık yolu arasında geçen soğanlı çayın kenarında piknik yapan bir grup suda yüzen yavru bir elik görünce şaşkınlıklarını gizleyemezken, o anları ise cep telefonlarını ile kayda aldılar. Avcılardan kaçtığı tahmin edilen yavru elik piknikçilerin şaşkın bakışları arasında Soğanlı çayı içinde ilerleyerek gözden kayboldu.

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