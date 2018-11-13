Avcılardan kaçan yavru elik düştüğü çayda sürüklendi

Karabük'te avcılardan kaçtığı tahmin edilen yavru elik düştüğü çayda sürüklendi. Piknik yapanların fark ettiği elik suyun azaldığı noktada gözden kaybolurken, piknikçiler o anları cep telefonları ile kaydetti.

Karabük - Ovacık yolu arasında geçen soğanlı çayın kenarında piknik yapan bir grup suda yüzen yavru bir elik görünce şaşkınlıklarını gizleyemezken, o anları ise cep telefonlarını ile kayda aldılar. Avcılardan kaçtığı tahmin edilen yavru elik piknikçilerin şaşkın bakışları arasında Soğanlı çayı içinde ilerleyerek gözden kayboldu.