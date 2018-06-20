Avrupa ikincisi Güneri’den Vali Çeber’e ziyaret

Bulgaristan’ın Sofya kentinde 4-13 Haziran 2018 tarihlerinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonasında Karabük’ü ve Türkiye’yi temsi eden milli boksör Güneri şampiyonada ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Gümüş madalya kazanan milli boksör Güneri’yi makamında kabul ederek elde ettiği başarısından dolayı tebrik eden Vali Kemal Çeber, “Ülkemizi ve ilimizi Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonasında en iyi şekilde temsil ederek Avrupa ikinciliği kazandığın için seni, aileni ve şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanmana yardımcı olan antrenörünü tebrik ederim. Başarılı çalışmalarının devamını dilerim” dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin ve Antrenörü Baykan Arslan’da ziyarette yer aldı.