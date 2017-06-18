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18 Haziran 2017 17:20

Avrupa Karabükspor ve Devrekliler Derneği’nden iftar

Almanya’nın Kuzey Ren Vesftayle ( KRV ) eyaletinde faaliyet gösteren, Avrupa Karabükspor ve Avrupa Devrekliler Derneği, birlikte ortak iftar yemeği verdi.

Avrupa Karabükspor ve Devrekliler Derneği’nden iftar

18 Haziran 2017 17:20


Düzenlenen iftar programına, Avrupa Karabükspor Derneği Başkanı Abdullah İnam, Avrupa Devrekliler Derneği Başkanı Bülent Kapucubaş, Almanya Parlamentosu Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Frank Schwabe, Castrop-Rauxel Belediyesi Entegrasyon sorumlusu Ayla Dalkılınç, Gelsenkirchen Uyum Meclisi Başkanı Nezahat Kılıç, ATGB Genel Başkanı Orhan Buyurman, UETD Disiplin Kurulu Başkanı Dursun Döngel, Karabük - Yeniceliler Derneği Kurucular Kurulu Başkanı Hasan İbik, Genel Sekreteri Cevdet Koymat, Zonguldak Bickern Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Şengün ve çok sayıda vatandaş katıldı.


SPD Milletvekili Frank Schwabe, Türkçe selamla yaparak başladığı konuşmasında, Ramazan ayının her iki toplumu kaynaştırdığını belirtti. Schwabe, Zonguldak ve Castrop şehir belediyelerinin her iki toplumun birbirini tanıma noktasında önemine değindi.


Yoğun bir katılımın olduğu iftar programında konuşan dernek başkanları, Abdullah İnam ve Bülent Kapucubaş, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, derneklere sahip çıkılmasını gerektiğini ifade ettiler.


Iftar programı ilahi ve semazen gösteri ile son buldu.




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