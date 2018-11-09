Ayağı alçılı kamyon şoförü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde trafik uygulaması yapan ekipler, durdukları kamyon sürücüsü karşısında şaşkınlık yaşadı. Bir ayağı alçılı olan sürücünün aynı zamanda yetersiz ehliyetli olduğunu tespit eden ekipler sürücü ile birlikte toplam 2 bin 980 TL ceza kesti.

Safranbolu Cemal Caymaz Mahallesi Erfilek Caddesi üzerinde ihbar üzerine polis ekipleri harfiyat kamyonunu durdurdu. Durdurulan kamyonun sürücü Ramazan Enes K.'dan ehliyetini isteyen trafik ekipleri gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Sağ ayağı alçılı vaziyette harfiyat kamyonunu süren sürücünün birde yetersiz ehliyet ile trafiğe çıktığını belirledi. Ekipler gerekli uyarıları yaptıktan sonra sürücüye yetersiz ehliyet ve alçılı ayak ile trafiğe çıkmadan dolayı bin 490 TL ve takograf cihazından dolayı da bin 490 TL olmak üzere toplam 2 bin 980 TL ceza uyguladı. Gerekli cezai işlemin ardından çağrılan başka bir sürücüye kamyon teslim edilirken, yetersiz ehliyet ve alçılı ayakla yakalanan sürücüde kamyona binere olay yerinden uzaklaştı.