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07 Mayıs 2018 13:25

Aytekin, kulübe destek için iş adamlarını ziyaret ediyor

Kardemir Karabükspor Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aytekin, kulübün maddi sıkıntılarını aşmak için destek ziyaretlerini sürdürüyor.

Aytekin, kulübe destek için iş adamlarını ziyaret ediyor

07 Mayıs 2018 13:25


Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Kardemir Karabükspor Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aytekin, şehirden gerekli desteği bulamadığı için iş adamlarını ziyaret ediyor. Aytekin, kulübün maddi sıkıntılarını aşmak için işadamlarına destek ziyaretleri gerçekleştiriyor.


Dream Hotel ve Safran Turizm firmaları sahiplerinden Eflanili işadamı Azmi Oktay’ı, İstanbul’da yaşayan Filyoslu işadamı İsmail Recai Şanlı’yı, İstanbul Kayışdağı’nda Kervansaray Fırınları sahibi Eflanili Ahmet Başkaya’yı ziyaret etti. Başkan Aytekin, ziyaretlerinde kulübe yaptıkları yardımlarından dolayı teşekkür etti.


Ziyarette, başkan Aytekin önümüzdeki hafta İstanbul’a gidecek olan U-17 ve U-19 takımlarının otel konaklama ve tüm giderlerini karşılayacağını söyleyen Azmi Oktay’a Kardemir Karabükspor ailesi adına teşekkür etti.




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