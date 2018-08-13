Aytekin: “Vergi ve SSK borcumuz 13 milyon 210 bin lira”

Kulübün içinde yaşananlar ve Kardemir Karabükspor’un geldiği nokta konusunda basın açıklaması yapan Mehmet Aytekin, Adana Demirspor karşısında sahaya çıkardıkları futbolcuların, boş yere antrenman yapmadıklarını ve maça çıkmadıklarını gösterdiklerini belirterek, “1-0 gibi bir skorla mağlup olduk, üzüldük. Eğer aldığımız oyuncularla çıksaydık durum daha farklı olurdu. Çünkü şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurduk” dedi.

"Eleştirilere rağmen ayakta durmaya çalışıyoruz"

Göreve geleli 6 ay olduğunu kaydeden Aytekin, “14 bin lira ile kasayı aldık, 14 milyon lira ile değil. 50 günde de takımı bırakıp gitmedim. 14 milyon lira ile takımı alıp 15 milyon lira zarara sokmadık. 6 ayda 3,5 milyon TL ile 4 personel maaşı verdik, futbolcuların mevcut 2,5 maaşlarını ödedim. Tekerlekli sandalye takımımızı iki kez Avrupa’ya gönderdik. İç piyasaya yaklaşık 1,5 milyon lira borç ödedik. Bizim döneme ait olmayan vergi borcunun bir kısmını ödedik. İki tane hocayla anlaştık. Şu an 18 futbolcuyu Karabük’e indirdim. Bunların hepsini 3,5 milyon lira ile yaptım. Şu an kasamızda 1,5 milyon lira para var. 14 bin TL ile aldığımız kulüpte 6 ayda yaptığımız ortada. Bunların haricinde takımı Erzurum’a kampa getirdik. Forma ve kamp yaptığımız otele kendi senetlerimi verdim. Ben ve arkadaşlarım bu kulübe 7,5 milyon liralık temlik vererek, borca imza attık. Bu kulübü alıp buraya kadar getirdik. Geçmiş genel kurullarda hep kulübün vergi ve SSK borcu bulunmadığı söyleniyordu. Geçmiş dönemlere ait 13 milyon 210 bin lira borcu bulunuyor. Bunu yatırmak için peşinat ödeyip teminat vermemiz lazım. Takımın sahaya çıkmamasının nedenlerinin biri budur. Diğeri de Ceyhun, Barış, Yatabare ve Erkan Sözeri’nin zamanında ödenmeyen 500-600 lira bugün 3 milyon lira. Bunları halletseydik ve UÇK dosyalarına zamanında para ödenseydi bugün biz farklı şeyleri konuşurduk. Bütün eleştirilere rağmen ayakta durmaya çalışıyoruz. Takımızı sahaya çıkarmaya çalışıyoruz. Altyapıdaki çocuklarımızla onur mücadelesi verdik. Biz kendi oyuncumuzu da yetiştirmeye başladık. Bana sorarsanız geldiğim günden beri kendimi başarılı buluyorum ve sadece gereken desteği alamadım. Bana destek verilmiyorsa verecek olanları bulalım” diye konuştu.

"11 milyon liraya takım kurduk ve şampiyon olacak"

Kavga etmekle hiçbir şeyi çözemediklerini vurgulayan Aytekin, “Federasyondan, Spor Toto’dan, reklamdan gelen gelirler ve bunun yanında demir çelikten alınan binde ikilerle bu kulübü döndürürüz. 11 milyon liraya takım kurduk ve şampiyon olacak. Ben iki kere başkan adayı oldum, ama üçüncüsünde gel sen yap dediler. O zaman gelirleri vardı. Spor Toto gelirlerimiz Yolbulan ailesinin temlikine gidiyor. Geldiğim günden beri 1,2 milyon onlara gitti. 6 ay içinde kulübe 11 milyon lira para geldi bunlar temlike gitti. En son 9-10 milyon lira paramız var o da temlike gidiyor. Hesabımıza ne para yatırıyor ne de para gönderebiliyoruz. Kulübün bütün hesapları hacizli. Sorunu çözmemiz lazım. Milletvekilleri söz verdiler, ilk etapta 5 milyon lazım. Bunu bulmaya çalışacağız. Devre arasına kadar 10 milyon lirayla bu takım gider. Biz reçeteyi de verelim” ifadelerini kullandı.