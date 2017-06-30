Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2017 03:47

Babalarından izinsiz kaçırdıkları otomobille eve çarptılar

Karabük’te yaşları 16 ve 14 yaşındaki iki kardeş babaları uyuduktan sonra izinsiz olarak kaçırdıkları otomobil ile gece kaçamağı kaza ile son buldu.

Babalarından izinsiz kaçırdıkları otomobille eve çarptılar

30 Haziran 2017 03:47

Bir eve çarparak takla atan otomobildeki iki kardeş yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Mehmet Baki Demir (16) ve Baha Berke Demir (14) babalarına ait 67 AR 662 plakalı otomobili anne ve babası uyuduktan sonra gezmek için kaçırdı.


Mehmet Baki Demir’in kullandığı otomobil ile gece gezintisine çıkan kardeşler Yeşil Mahalle - Kapullu yolu Ahmet Yılmaz caddesi üzerinden aşırı hız dikkatsizlik sonucu yoldan çıkarak 4 kişilik bir ailenin duvarına çarparak takla attı. Büyük bir gürültü sonrası yataklarından fırlayan Dursun ve Fatma Yirmibeş çifti evlerine bir otomobilin çarptığını görünce şok yaşadı. Diğer yandan sese uyanan çevre sakinlerinin yardımı ile yan yatan otomobil içindeki iki kardeş dışarı çıkarılarak olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası baygınlık geçiren Fatma Yirmibeş’te ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.


Kaza sonrası komşularının yardımı ile evde uyuyan çocuklarını alarak komşusuna bırakan Dursun Yirmibeş, kaza sonrası oluşan gürültüyle aya kalktıklarını dışarı çıktıklarında ise otomobili görünce şok yaşadıklarını söyledi.


Otomobil çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
KARABÜK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 6 ŞEVVÂL 1438
  • 30 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:51
  • Güneş :05:13
  • Öğle :13:05
  • İkindi :17:06
  • Akşam :20:34
  • Yatsı :22:36
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!