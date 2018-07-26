Bağ Essan Sanayi Sitesi’nde sıcak asfalt çalışmaları başladı

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren sanayi esnafı, “Başkanımız Rafet Vergili’ye teşekkür ediyoruz. Uzun süredir sanayi yolları bozuktu. Asfalt çalışmalarının başlaması çok iyi oldu. Asfaltlama çalışması bittikten sonra yolda artık toz, çamur olmayacak. Yapılan güzel çalışma için Karabük Belediye Başkanımız Sayın Rafet Vergili’ye ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ise Bağ-Essan Sanayi Sitesinde devam eden asfalt çalışması ile ilgili bilgi vererek, “Asfalt çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şehir merkezinde bulunan cadde ve sokaklarda asfaltlanacak yerlerin tamamına yakını bitirildi ve sanayi alanlarına yöneldik” dedi.