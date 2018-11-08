Bağımlılık ile mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda oluşturulan ‘Karabük Bağımlılık İle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı' Vali Fuat Gürel Başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda tüm illerde aynı gün ve saatte yapılan Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısına Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Vali Yardımcısı Barboros Baran, Kaymakamlar, ilgili kamu kurum ve kuruluş amirleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Gürel, ülke genelinde olduğu gibi kentte de her türlü bağımlılıkla topyekün mücadele edildiğini vurgulayarak, bağımlılıkla mücadelenin bir süreç olduğunu, bu sürecin ise en iyi şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantı, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı'nın yaptığı sunumun ardından, bağımlılıkla mücadele konusunda bugüne kadar yapılan çalışmalar ve yapılacak olan çalışmaların kapsamlı bir şekilde masaya yatırılarak, katılımcıların görüş ve çözüm önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.