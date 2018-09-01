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01 Eylül 2018 16:36

Bahçe temizliği için yaktığı ateş evini yok ediyordu

Karabük’ün Yenice ilçesinde bahçesinde kurumuş otları temizlemek isterken şahsın yaktığı ateş büyüyünce eve sıçradı.

Bahçe temizliği için yaktığı ateş evini yok ediyordu

01 Eylül 2018 16:36


Edinilen bilgiye göre, Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyü Kadıoğlu Mahallesi’nde Kadir K. (76) evinin bahçesindeki kurumuş otları temizlemek için ateş yaktı. Hava sıcaklıklarının yüksek olması ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan ateş ahşap eve sıçradı. Yaşlı adam yaktığı ateşi kontrol altına alamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Yenice Belediyesine ait itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü.


Ahşap eve sıçrayan yangının kısa sürede söndürülmesi faciayı önledi.




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