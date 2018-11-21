BAKAB Kasım ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

BAKAB Başkan Vekili ve Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer Başkanlığında Safranbolu'da yapılan toplantıya BAKAB'a üye belediyelerden Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Araç Belediye Başkanı Mustafa Ayanoğlu, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Pınarbaşı Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, BAKAB Encümen Üyeleri Düzce Belediyesi Meclis Üyesi Alp Cengiz, Bolu Belediye Meclis Üyesi Muzaffer Zengin'in yanı sıra belediyelerin Kültür ve Sosyal İşler Müdürleri ile BAKAB yetkilileri katıldı.

Toplantı gündem maddeleri arasında yer alan 2019 yılı bütçesi görüşülerek onaylanırken bir diğer gündem maddesi olan yurt içi turizm fuarlarına katılım konusu da görüşüldü.

Daha önce alınan karar gereği 06/08 Aralık 2018 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek olan Travel Turkey fuarı hakkında katılımcılara bilgiler verilirken, Batı Karadeniz Kalkınma Birliği ( BAKAB ) ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA ) ile birlikte 9 ilin katılımıyla gerçekleşecek fuar stant görselleri ile diğer katılım hususları görüşülerek karara bağlandı.

İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde Yine 31 Ocak 2019 - 03 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan EMMİT (Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı) ile ilgili hazırlık süreci hakkında birlik üyeleri ile istişare yapılarak BAKAB ve MARKA ortaklığı ile bu fuarda da destinasyon olarak bölgemizin tanıtımı için yer alınması kararlaştırıldı.

Toplantı sonrası tüm üyelere teşekkür eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, toplantının verimli geçtiğini ifade ederken, “Bölgemizin tanıtımı için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.