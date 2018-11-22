BAKAB kasım ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) Kasım ayı olağan meclis toplantısı Safranbolu'da yapıldı.

BAKAB Başkan Vekili ve Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer Başkanlığında yapılan toplantıya BAKAB'a üye Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Araç Belediye Başkanı Mustafa Ayanoğlu, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Pınarbaşı Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, BAKAB Encümen Üyeleri Düzce Belediyesi Meclis Üyesi Alp Cengiz, Bolu Belediye Meclis Üyesi Muzaffer Zengin'in yanı sıra belediyelerin Kültür ve Sosyal İşler Müdürleri ile BAKAB yetkilileri katıldı.

Toplantı gündem maddeleri arasında yer alan 2019 yılı Bütçesi görüşülerek onaylanırken bir diğer gündem maddesi olan yurt içi turizm fuarına katılım konusu da görüşüldü. Daha önce alınan karar gereği 06-08 Aralık tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek olan Travel Turkey fuarı hakkında katılımcılara bilgiler verildi. Batı Karadeniz Kalkınma Birliği ( BAKAB ) ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile birlikte 9 ilin katılımıyla gerçekleşecek fuarda stant görselleri ile diğer katılım hususları görüşülerek karara bağlandı.

31 Ocak 2019 - 03 Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP fuar merkezinde düzenlenecek olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı ile ilgili hazırlık süreci hakkında birlik üyeleri ile fikir alışverişinde bulunularak BAKAB ve MARKA ortaklığı ile bu fuarda da destinasyon olarak bölgenin tanıtımı için yer alınması kararlaştırıldı.