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15 Eylül 2017 16:36

Bakan Eroğlu, MHP’li Belediyeyi ziyaret etti

Biri dizi açılış ve temel atma programları için Karabük’e gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.

Bakan Eroğlu, MHP’li Belediyeyi ziyaret etti

15 Eylül 2017 16:36

Dr. Veysel Eroğlu MHP’li Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’yi makamında ziyaret ederek, çalışmalar hakkında brifing aldı.


Bakan Eroğlu, ”Esasen biz ayrım gayrım yapmıyoruz. Bütün belediyelere nüfuslarına orantılı eşit ödenekler gönderiliyor. Burada belediyemizin, hükümetimizin aynı zamanda milletvekillerimizin, il başkanımızın birlikte çalışmaları da gerçekten memnuniyet verici bir husus. Bundan dolayı sizleri tebrik ediyorum” dedi.


Bakan Eroğlu daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada İl Başkanı Timurçin Saylar ve yönetimi tarafından karşılanan Eroğlu, parti çalışmalarını dinledi. Partililere yatırımlar hakkında bilgiler aktaran ve tavsiyelerde bulunan Eroğlu, gazetecilere de hurma ikram etti.




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