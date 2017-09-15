Batı aslında bizleri yok etmek için asırlardır plan üzerine plan uyguluyor. Bu planlar, bu hücumlar devam ediyor” dedi.

Bakan Eroğlu, beraberinde eski TBMM Başkanı ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin ile birlikte Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Karabük’te yapımına başlanan ve 25 milyon lira bedelli 15 adet tesisin törenine katıldı. Karabük Şehir Meydanı’nda gerçekleştirilen törende konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Benim bu şehirle ayrı bir gönül bağım var. Sayın Cumhurbaşkanımız da hükümetimizde Karabük’ü gerçekten seviyor ve burayı önemsiyor. Karabük teşkilatımıza 2019 yılındaki seçimler için çok büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Burada gençlerimizle, kadınlarımızla birlikte Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 2023 yılına sağlam adımlarla ilerlemeliyiz. Sayın Başbakanımız da, Sayın Cumhurbaşkanımız da sizlere selamlarını yolladı. ‘Karabük için gereken ne varsa yap’ dedi. Bizlerde burası için gereken ne varsa yapıyoruz” diye konuştu.

“Batı aslında bizleri yok etmek için asırlardır plan üzerine plan uyguluyor”

Terörü kesinlikle bitireceklerini de vurgulayan Bakan Eroğlu “Ülkemizin etrafını çevirmek isteyen bir güç var, Batı. Batı aslında bizleri yok etmek için asırlardır plan üzerine plan uyguluyor. Bu planlar, bu hücumlar devam ediyor. Bu ülkenin kalkınmasını, kalkınma hızını kesmek için terör örgütlerini, düşman ülkeler veya dost gözüküp düşman ülkeler kuruyor. PKK’yı kim kurdu? FETÖ alçak terör örgütünü, 30-35 yıldır kim hazırladı? Yine onlar. PYD, DEAŞ. Bunlar o ülkelerin maşası. Dolayısıyla rabbimize dua edelim. Ya rabbi başta alçak FETÖ terör örgütü olmak üzere PKK, PYD, DEAŞ gibi tüm terör örgütlerini kahru perişan eyle. O kahraman ordumuzu daim muzaffer eyle. Milletimizin bu şanlı bayrağı ilelebet bu topraklarda dalgalansın. Bu terör örgütlerine silah veren, destek veren bütün devletleri tarih sahnesinden sen siliver. Senin her şeye gücün yeter. Bizim mesuliyetimiz var ya şu anda bütün milletin 80 milyon üzerindeki mesuliyet, Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki vatandaşların mesuliyetinden çok daha fazla. Bu yüzden birlik, beraberlik, kardeşliğimizi daha da pekiştireceğiz. Büyük hedefleri gerçekleştireceğiz. 15 Temmuz’da hain FETÖ terör örgütünün darbe girişimine karşı dik duruşunuz için bütün Karabüklülere teşekkür ediyorum. Rabbim milletimizin geleceğini engellemek isteyen FETÖ, PKK, PYD, YPG ve DEAŞ gibi hain terör örgütlerinin, hain planlardan bizleri korusun. Bu milletin önünü kesmek isteyen ve bu terör örgütlerine silah veren ve destekleyen bütün devletleri tarumar etsin rabbim” ifadelerini kullandı.

Karabük’e 12 yatırım müjdesi

Karabüklü vatandaşlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunun altını çizen Eroğlu, “Karabük’e gelirken elimiz boş gelmek doğru olmazdı. Elime bir kutu Afyonkarahisar kaymağı alıp gelecek halim yoktu. Bu yüzden buraya heybemiz dolu geldik. Bugün burada Karabüklü hemşerilerime 12 yatırımın müjdesini veriyorum. Taşkın koruma tesisleri, ormancılık çalışmaları ile otomatik meteoroloji gözlem istasyonunun yer aldığı bu müjdelerin toplam yatırım bedeli 23 milyon lirayı buluyor. Karabük bu denli bir yatırımı daha önce hiç görmedi” diye konuştu.

Karabük’e son 4 yılda 386 milyon TL’lik 59 müjde

Karabük’e daha önce de müjdelerle geldiğini belirten Bakanı Veysel Eroğlu, “28 Eylül 2013 ve 04 Kasım 2016 tarihlerindeki ziyaretlerimizde Karabük’e toplam 363 milyon TL’lik 47 müjde vermiştim. Bugün ki 23 milyon lira yatırım bedeline sahip 12 müjde ile son 4 yılda Karabüklülere toplam 386 milyon TL’lik 59 müjde vermiş olduk. Bu müjdelerin çoğunu tamamladık. İnşaatı devam edenleri ise en kısa sürede hizmete alacağız. Biz sözümüzün sonuna kadar arkasındayız” değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile protokol üyeleri butonlara basarak 15 tesisin toplu olarak temelini attı.

Temeli atılan tesisler

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun, gerçekleştirdiği toplu temel atma merasiminde bulunan tesisler sulama, içme suyu arıtma, taşkın koruma tesisleri, Yenice Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Yaban Hayatı Gözlem Kulesi ve ağaçlandırma ile ormancılık projesinden oluşuyor. Bu tesislerin toplam yatırım bedeli 225 milyon lirayı buluyor.

Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından temeli atılan tesislerin hizmete alınması ile yılda 12,6 milyon metreküp içme suyu temin edilecek, 26 milyon metreküp su depolanacak, 10 bin 910 dekar zirai arazi suyla buluşacak, 1 ilçe, 1 belde, 7 köy, 2 mahalle ve 736 dekar arazi taşkınlardan korunacak. Ayrıca ormancılık projeleri ile Karabük’te ağaçlandırma yapılacak ve ormanların bakımı sağlanacak.

Ayrıca Bakan Prof. Dr. Eroğlu’nun Karabük’te düzenlediği merasimde 5 aileye gelir getirici tür, 10 aileye de Orköy sertifikası verildi. Törende ayrıca 2 adet damızlık sığır çıkan ve 1 ay önce evlendiklerini söyleyen genç bir çifte bakan Eroğlu düğün hediyesi olarak 3 damızlık sığır daha verdi.

Bakan Eroğlu, temel atma programı sonrası, meydana kurulan stantları gezerek, burada kendisine ikram edilen ayran ve ballı ekmek yedikten sonra vatandaşlara meyve fidanı ve sokak hayvanları için yem kapları dağıttıktan sonra fidan dikti.

Kent Meydanı’nda düzenlenen törene Karabük Valisi Kemal Çeber, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş ile davetliler katıldı.