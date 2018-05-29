Muhalefet oynanan bu açık oyuna karşı durmak yerine, AK Parti ve Erdoğan düşmanlarıyla birlikte alkış tutuyor. Çünkü dertleri Türkiye değil. Tek dertleri var o da Erdoğan’sız ve AK Parti’siz bir Türkiye. Ama biz ne bu şer odaklarına, ne de onların ortaklarına geçit vermeyeceğiz” dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, partisinin Karabük milletvekilleri adaylarının tanıtım töreninde partililerle buluştu. Karabük Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi’ndeki programda konuşan Bakan Özlü, “AK kadroların hizmet aşkıyla dolu bir şekilde geçirdiği 16 yıl, Türkiye’yi bugün bölgesel lider, küresel güç olma yolunda çok önemli bir noktaya taşıdı. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çıktığımız yolda, tarihi başarılara imza attık. Gerek bölgesindeki, gerekse dünyadaki olayları ve gelişmeleri izleyen pasif bir ülke olmadık. Hem bölgesel, hem küresel gelişmelerin aktif aktörü, yön belirleyen, güçlü oyuncu pozisyonumuzu her dönem koruduk. Bize bu pozisyonu; siyasi istikrarımız ve dolayısıyla ekonomik gücümüz verdi. İşte Türkiye’nin bu güçlü duruşunu, daha da sağlamlaştırmak için milletimizin de onayı ile yeni bir sistem getirdik. 24 Haziran’dan sonra geçeceğimiz yeni sistemle, Türkiye için yepyeni bir dönem başlayacak. İnşallah o dönemi de, AK Parti iktidarında, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın başkanlığında, AK kadrolar ile birlikte gerçekleştireceğiz. Türkiye için dönüm noktası olan, 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kaldı. Hatırlayacaksınız seçimlerde ‘Bu seçimler çok önemli, bu seçimler çok kıymetli aman dikkat’ diye hep söyleriz. Gerçekten de seçimler önemlidir. Ya tek başına iktidara çıkar ülke istikrarlı bir şekilde yoluna devam eder veya koalisyonlar çıkar ki artık bu mümkün değil. 25 Haziran’dan itibaren Türkiye yeni sisteme geçiyoruz. Aslında bu sadece bir iktidar seçimi değil, bir sistem değişikliğinin ilk uygulaması olacak. 24 Haziran seçimleri için iki oy kullanacağız. Bunlardan biri Cumhurbaşkanlığı diğeri milletvekilleri seçimi olacak” diye konuştu.

“AK Parti Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan AK Parti demektir”

Hızlı yasa çıkartabilen bir meclis ve güçlü bir hükümetin güçlü Türkiye’ye taşıyacak iki kanat olduğuna vurgu yapan Bakan Özlü, şöyle devam etti:

“Klasik bir söylem var, ‘Cumhurbaşkanı tamam da milletvekilleri için bakacağız. Gözden geçireceğiz.’ Biz aslında kişilere oy vermiyoruz, bireysel oy vermiyoruz. AK Parti’ye oy veriyoruz. AK Parti demek Recep Tayyip Erdoğan demektir, Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti demektir. Bu iki hususu birbirinden ayırmak mümkün değil. Güçlü meclis, yasa yapabilen çok hızlı çıkarabilen bir meclis yine güçlü bir hükümet. Bunların her ikisi de bizi güçlü Türkiye’ye taşıyacak olan iki kanat gibidir. Dolayısıyla sizlerden çok rica ediyorum. Sakın ola ki bu tür söylemlere kulak asmayın biz AK Parti teşkilatıyız. Bütün bu hadise aslında AK Parti’nin neticede Türkiye’nin gücüdür. Bizim istirhamımız bu iki erki birbirinden ayırmamanızdır. Türkiye, AK Parti iktidarı ile birlikte, siyasi istikrarın ne kadar hayati öneme sahip olduğunu gördü. İşte bu istikrar, yeni sistemde çok daha önemli hale geliyor. Çünkü yeni sistemi, büyük ve güçlü Türkiye hedefine, çok daha hızlı koşabilmek için getirdik. Bu yeni sistemde; Meclis ile Cumhurbaşkanı ne kadar ahenk ve işbirliği içinde çalışırsa, Türkiye o kadar kazanacak. Bunun için 24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığını kazanmak kadar, Meclis’te çoğunluğu elde etmek de hayati önemdedir. Şimdi ak kadrolara iki sorumluluk birden düşüyor: Biri; liderimiz, cumhurbaşkanımız ve adayımız Recep Tayyip Erdoğan’ı başkan yapmak, Diğeri AK Parti’yi Meclis’e güçlü bir şekilde taşımak.”

Karabük’teki yatırımlar

24 Haziran seçimlerinde Karabük’ün 3’te 3 yapacağını söyleyen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Karabük’teki yatırımları da şöyle sıraladı:

“Bu iki görevi de, Karabüklülerin hakkıyla yerine getireceğinden hiç şüphem yok. Daha önce Meclis’te 2 vekil ile temsil edilen Karabük, bu kez 3 vekil ile temsil edilecek. Nasıl ki; 1 Kasım’da 2’de 2 yapıp Meclis’e 2 AK Partili vekil gönderdiyseniz, bu seçimde de inşallah 3’te 3 yapacaksınız. Burada, birbirinden değerli 3 kardeşimiz var. İnanıyorum ki; 25 Haziran’dan sonra bu 3 kardeşimiz de, Meclis’te hem Karabük için hem de Türkiye için ter dökecek. Ama ondan önce, seçime kadar hep birlikte ter dökmeliyiz. Yarın değil, hemen bu günden başlayarak gece gündüz çalışacağız, kapı kapı, sokak sokak dolaşıp, milletimizle gönül bağımızı daha da sağlamlaştıracağız. Referandumda yüzde 60’ın üstünde evet diyen, Yine 1 Kasım seçimlerinde yüzde 60’ın üstünde AK Parti diyen Karabük’ün, bu seçimlerde de göğsümüzü kabartacağını biliyoruz. Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi, Karabük’te, büyük yatırım ve projelerden payını aldı. Son 16 yılda Karabük’te; 1,3 milyar lira tutarında ulaştırma ve haberleşme yatırımı yaptık. 2002 yılında sadece 9 milyon dolar ihracat yapan Karabük, ihracat miktarını 34 kat artırarak 327 milyon dolara çıkardı. Enerji ve Tabii Kaynaklar alanında Karabük’te 460 milyon liralık yatırıma imza attık. Karabük’te Gençlik ve Spor’a 1,4 milyar lira, orman ve su işlerine 1,2 milyar lira, toplu konuta 870 milyon lira, Sosyal dayanışmaya 310 milyon lira, eğitime 220 milyon lira, sağlığa 260 milyon lira yatırım yaptık. 1900 KOBİ’mize, 61 milyon lira tutarında kredi hacmi oluşturduk.”

“Onca girişimleri başarısız olsa da, bir kez daha bizi güçsüzleştirmeye çalışıyorlar”

Bakan Faruk Özlü, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bu seçimin Türkiye’nin dönüm noktası olduğunun sadece biz farkında değiliz. Türkiye’nin ilerlemesine, büyümesine, yükselmesine set çekmek isteyenler de, bunu gayet iyi biliyor. Ve biliyorlar ki; AK Parti’nin iktidarda, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın başta olmadığı bir Türkiye, onların hayal ettiği Türkiye’ye daha yakın olacak. Onun için ellerinden geleni yapıyorlar. Onca girişimleri başarısız olsa da, bir kez daha bizi güçsüzleştirmeye çalışıyorlar. 15 Temmuz’da başarılı olamayanlar; şimdi ekonomiyi gözlerine diktiler. Tam da 24 Haziran seçimlerinden önce, kur oyunlarıyla bizi vurmaya çalışıyorlar. Muhalefet; oynanan bu açık oyuna karşı durmak yerine, AK Parti ve Erdoğan düşmanlarıyla birlikte alkış tutuyor. Çünkü dertleri Türkiye değil. Tek dertleri var; o da Erdoğan’sız ve AK Parti’siz bir Türkiye. Ama biz ne bu şer odaklarına, ne de onların ortaklarına geçit vermeyeceğiz. 24 Haziran’da da 16 yıldır yaptığımız gibi, sandıklara AK Parti ve Tayyip Erdoğan damgası vurup, büyük ve güçlü Türkiye yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Hep birlikte ‘vakit Türkiye vakti’ diyeceğiz.”