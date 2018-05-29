Bakan Özlü, TSO Başkanı Mescier’i ziyaret etti

Faruk Özlü, geçtiğimiz ay göreve seçilen TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Karabük’te partisinin İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısına katılan Bakan Özlü, AK Parti Karabük İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Nurettin Emlik’in hayatını kaybeden kızı Zeynep Uyanık için Ulu Camisinde düzenlenen cenaze törenine katıldı. BeraberindeTBMM eski başkanı Mehmet Ali Şahin, İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ile birlikte Emlik’e başsağlığı dileyen Özlü, cenaze namazının ardından Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına geçti. Burada oda başkanı Mehmet Mescier’den çalışmaları hakkında bilgiler alan Özlü, Eskipazar ve Yenice ilçelerine kurulacak organize sanayi bölgeleriyle yakından ilgilendiğini dile getirerek, “ Özellikle Eskipazar OSB’yi ben üzerime aldım. Kalkınma Bakanımız ile tekrar görüşüp gerekli ödeneği kısa sürede çıkartacağız. Teknopark konusunda hibe yapacağız. Hafta sonu Başbakanımız Karabük’te olacak. Kendisi de bir dizi müjdeler verecek. Bizim tek talebimiz ise OSB’ye yatırımcı bulmanız” dedi.

Bakan Özlü son olarak Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’yi de makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı.