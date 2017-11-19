Diğer
Kategoriler
19 Kasım 2017 12:58

Bakan Özlü’nün katılımı ile TCDD arazileri belediyeye devredildi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Karabük Belediyesi ile TCDD arasında imzalanan arazi devir teslim törenine katılarak protokole şeref konuğu olarak imza attı.

Bakan Özlü’nün katılımı ile TCDD arazileri belediyeye devredildi

19 Kasım 2017 12:58


Bir dizi ziyaret ve AK Parti Merkez ilçe kongresi için Karabük’e gelen Bakan Özlü, MHP’li Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’yi makamında ziyaret etti. Karabük Belediyesine gelişi sırasında Belediye Bandosu tarafından karşılanan Bakan Özlü, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’den proje ile ilgili bilgiler aldı. TCDD ile yaptıkları anlaşma neticesinde şehir merkezinde yer alan TCDD’ye ait yaklaşık 160 dönüm arazinin, Karabük Belediyesine devredildiğini ve bu alanda yer alan devlet demiryolları ünitelerinin de şehir dışına taşınacağını ifade eden Başkan Vergili, “Bu alanda yeni bir mahalle ortaya çıkartacak, bir nevi kentsel dönüşüm yapacağız” dedi.


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü yaptığı açıklamada, “Anadolu’nun neresine gidersek gidelim, şehir merkezinde kalmış ya bir sanayi sitesi var ya da kamuya ait bir arazi var, bu proje son derece önemli, Karabük’ü ikiye bölen bir araziyle şimdi Karabük’ü birleştiriyoruz. Karabük’e yeni bir teknopark kazandırıyoruz, bunun için bakanlığın tüm desteğini aktaracağız. Yine Eskipazar İhtisas OSB içinde ne gerekiyorsa yapacağız, çok yakında kamulaştırma işlemlerine başlayacağız. Bakanlığımızın tüm kapıları Karabük’e açık ve imkanlarımız emirlerinize amade. Karabük’ün bakanı yok diye düşünmeyin, Karabük’ün bakanı benim. Ayrıca burada üstlendiği görevlerle bir bakandan çok daha fazla deneyime sahip olan bir ağabeyimiz, bir büyüğümüz olan Mehmet Ali Şahin Bey var” dedi.


Konuşmaların ardından Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın arasında devir teslim protokolü imzalandı. Protokole; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Vali Kemal Çeber ve Milletvekilleri Mehmet Ali Şahin ve Prof. Dr. Burhanettin Uysal da şeref konuğu olarak imza koydu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
13
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Pazartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    13°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    6°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç