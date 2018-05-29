Bakır “Medyanın kandırma etkisi var”

Safranbolu Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan akşamlarının konuğu TRT haber program yapımcısı Vehbi Bakır ‘Medya ve Günümüzde Ramazan’ konulu söyleşi düzenledi. Söyleşide konuşan Bakır, Medyanın çağın en büyük silahı olduğunu, medyanın tahrip gücünün çok büyük olduğunu söyledi.

Medyanın kandırma, yönlendirme etkisi olduğunu belirten Bakır şunları söyledi: “Buna bir örnek verecek olursak, İsrail katliamlarına yıllar önce başlamıştı. Bugün Filistinliler İsraillilerin hunharca bombardımanı altında katlediliyor ve İsrailliler medya aracılığı ile buna kılıf biçiyor. Değerli Safranbolulular, medyanın kandırma, yönlendirme etkisi var. İşte biz medyayı okuyamadığımız takdirde medya bizi yönlendiriyor. Yıllar önce televizyon programcıları tarafsız haber diye reklamlarını yaparlardı. Tarafsızlık nedir? Herhangi bir taraftan olmamak, olayı dışarıdan izlemektir. Bu gün soruyorum, Filistin’de gerçekleştirilen katliamlar karşısında biz tarafsız olabilir miyiz? Kimse kusura bakmasın be tarafsız olamam. Zulmün olduğu yerde tarafsızlık olamaz. Bu nedenle tarafımız hakkın ve adaletin tarafı olmalıdır.”