BAKKA Yönetim Kurulu Toplantısı Karabük'te yapıldı

BAKKA Yönetim Kurulu Başkanlığı Eylül ayı itibariyle Karabük Valisi Kemal Çeber'den Zonguldak Valisi Ahmet Çınar'a geçti.

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar'ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı toplantıya Karabük Valisi Kemal Çeber, Bartın Valisi Nusret Dirim, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Bartın İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun, Zonguldak İl Genel Meclis Başkanı Necdet Karaveli, Karabük TSO Başkanı Mehmet Mescier, Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, Bartın TSO Başkanı Halil Balık, BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar ve Ajans personeli katıldı.

8 gündem maddesinden oluşan toplantıda, 2018 yılı çalışma programı ve bütçe revizyonunun görüşmesi, 2018 yılı ara dönem birim faaliyet raporunun yönetim kuruluna sunulması, 2019 yılı çalışma programı ve bütçe taslağının görüşülmesi, ajans içi faaliyetleri için çıkarılan düzenleyici belgelerde yapılan güncellemelerin Yönetim Kuruluna sunulması, 2018 yılı Bartın ili Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı önceliklerinin Yönetim Kurulu onayına sunulması, il yatırım Destek ve Tanıtım Stratejilerinin uygulanmasına ilişkin olarak Yönetim Kuruluna bilgi verilmesi, İl Koordinasyon Kurullarında görüşülen yatırım teklifleri ile ilgili hazırlanan değerlendirme raporlarının Yönetim Kuruluna sunulması, 2015 yılı KOBİ ve Yöresel Değerler Mali Destek Programı ile 2014 yılı Güdümlü Proje Destek Programı projelerine ilişkin hazırlanan proje sonrası denetim raporunun Yönetim Kuruluna sunulmasının ardından toplantı üyelerin karşılıklı görüş alışverişinde bulunmaları ile sona erdi.