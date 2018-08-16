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16 Ağustos 2018 14:07

BAKKA’dan Yenişehir Atatürk ortaokulu projelerine onay

Karabük Yenişehir Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin geliştirdiği projeler Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından kabul edildi.

BAKKA’dan Yenişehir Atatürk ortaokulu projelerine onay

16 Ağustos 2018 14:07


Okul Müdürü Gökhan Berat öncülüğünde geliştirilen ‘STEM Eğitimi’ ve ‘Çocuk Hastalıkları ve Pikolojik Travmalar, Çocuklarımız ile İletişim Kurma Eğitimi’ ve ‘Anneleri ve Kızları Spor Yapıyor’ projeleri BAKKA tarafından kabul edilerek imzalar atıldı.


Bu projelerin temel amacının eğitim ile öğretimi etkin ve verimli kılmakla beraber öğretmen, öğrenci ve veli işbirliğini sağlamak olduğunu belirten Okul Müdürü Gökhan Berat, “Söz konusu projeler yalnızca BAKKA tarafından değil okulumuzun tüm muhatapları tarafından beğeniyle karşılanmıştır. Bundan sonra ki hedefimiz, bu projelerden istenilen başarıyı yakalayıp, yeni projelerle okulumuzun sosyal ve eğitim çevresine de katkıda bulunmak istiyoruz.Son olarak başta Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı olmak üzere projelerin yazım ve imza aşamasında okulumuza destek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.




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