BAKKA’nın eğitim semineri sona erdi

Sosyal Güvenlik Kurumu Toplantı Salonunda TRT spikeri Gülden Özel tarafından, iletişimin önündeki psikolojik etkenler, etkili bir iletişim için gerekli olan yol ve yöntemler ile beden dilinin iletişim sürecindeki rolü hakkında katılımcılar bilgilendirdi. 3-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Etkili İletişim ve Beden Dili eğitim seminerinde, kurum müdürleri, müdür yardımcıları ve okul müdürleri olmak üzere 140 personele eğitim verildi.

Uygulamalı örneklerle devam eden eğitim semineri, soru-cevap kısmıyla son buldu.

Aynı proje kapsamında 10-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında SGK Toplantı Salonunda Nurdan Bezik tarafından “Protokol Kuralları” eğitimi verilecek.