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14 Temmuz 2018 17:21

Balık tutarken dereye düşen şahsı itfaiye eri sırtında taşıyarak çıkardı

Karabük’te balık tutarken 3 metre yükseklikten çaya düşen ve hafif şekilde yaralanan şahsı bir itfaiye eri sırtında taşıyarak çıkardı.

Balık tutarken dereye düşen şahsı itfaiye eri sırtında taşıyarak çıkardı

14 Temmuz 2018 17:21

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.


Karabük’ün içinden geçen Araç çayında balık tutan Abdulkadir Tetik isimli bir şahıs, dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten çaya düştü. Düştükten sonra hafif şekilde yaralanan ve suyun içinde oturan şahsı gören vatandaşlar itfaiye ve 112 ekiplerine bilgi verdi. Bu sırada olay yerine gelen Karabük Belediyesine ait itfaiye erlerinden Ramazan Çayır, çaydan geçerek şahsa ulaştı. Yürümekte güçlük çektiğini söyleyen Tetik’i sırtına alan itfaiye eri genci çayın karşısına geçirerek ambulansa kadar taşıdı. Tüm bu anlar ise bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.


Ambulansla hastaneye kaldırılan gencin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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