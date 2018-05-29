Barış Mahallesinde iftar bereketi

Safranbolu Belediyesi tarafından Ramazan Ayı nedeniyle mahallelerde kurulan iftar programlarına vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Yoğun yağmura rağmen tüm masaları dolduran mahalle sakinlerinin iftar programına gösterdiği ilgi gözlerden kaçmazken, bazı vatandaşlar bu tür organizasyonların mahalle adına birlik beraberliği arttırdığını, iftar sonrası birbirleriyle sohbet etme fırsatı verdiğini ifade ettiler.

Oruçların açılmasının ardından dualar edilirken, her zaman olduğu gibi çocuklara pamuk şeker, büyüklere ise çay ikramı yapıldı.