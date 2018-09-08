Bartın İl Özel İdaresi Karabük’te

Bartın İl Genel Meclis Başkanı ve Meclis Üyeleri ile Bartın İl Özel İdare Genel Sekreteri ve Birim Müdürlerinin yapmış olduğu ziyarette iki il için yapılabilecek hususlar için görüş alışverişi yapıldı. İl Genel Meclisi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Genel Sekreter Mehmet Uzun, Bartın İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun, Bartın İl Özel İdare Genel Sekreteri İbrahim Kayış ile iki komşu ilin meclis üyeleri katıldı.

Eylül ayı İl Genel Meclisi toplantısının 4. oturumunda açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Ahmet Sözen, “Bizler İl Genel Meclisi üyeleri olarak bölgemizin ve kırsalda yaşayan hemşerilerimizin ihtiyaçlarını biran önce karşılayabilmek ve elimizdeki imkânları en faydalı şekilde kullanabilmek adına ve halkımıza yansıtma anlamında çevre illerimiz ile sürekli istişarelerde bulunuyoruz. Bu illerimizin başında da Bartın ilimiz geliyor. Bu sene yapmış oldukları çok önemli çalışmalardan bir tanesi beton asfalt şantiyesini kurmaları ve kilit parke üretimine geçmiş olmalarıdır. Bizlerde geçtiğimiz ay bu tesisi yerinde inceleme fırsatı bulduk. İnşallah bizde aynı şekilde bölge insanımıza hizmet etme adına böyle tesislere sahip olmak istiyoruz” dedi.

“Bölgenin gelişmesine fayda sağlayacaktır”

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Sözen’in konuşmasının ardından söz alan Bartın İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun bu ziyaretin her iki il içinde çok önemli olduğunu belirterek, “Sebebi ise şu, herkes bir şeyler üretiyor ama bundan bir başka ilin faydalanması da olmazsa olmazı olmalı. Herkes kendi yaptığını içine kapalı yapmamalı. Kim hangi projeyi uyguluyorsa bunu etrafındaki diğer iller ile paylaşmalı. Bu hem bölgenin gelişmesine fayda sağlayacaktır hem de ülkemizin daha hızlı ve daha kapsamlı gelişmesine vesile olacaktır. İşte tam da bu noktada Karabük ile Bartın bu istişareyi bu ilişkiyi başlatmış oldu. İnşallah bu güzel ve dostane ilişkiler çerçevesinde iki komşu il sürekli bilgi alışverişinde bulunarak diğer illerimize örnek olacaktır” diye konuştu.

“Karabük ve Bartın her ne kadar mülki ve idari sınırları ayrı olsa da birbiri ile kader birliği yaparak bazı büyük projelerde bir dayanışma ile ülkemizin büyük projelerine talip olmalıdır” diyen Bartın İl Özel İdare Genel Sekreteri İbrahim Kayış ise “Buna diğer komşu illerimiz de dahil edilmedir. Bizim Karabük ve Bartın olarak sosyal dokularımız da aynı, ihtiyaçlarımızda aynı. O sebeple beraber hareket etmemizi gerektiren birçok sebep var. Batı Karadeniz olarak hedeflerimizi büyüterek ülkemize ve bölgelerimize daha faydalı olmaya çalışmalıyız. Birlikten kuvvet doğar mantığı ile hareket ederek yolumuza devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Maddi anlamda rahatlattı”

Son olarak söz alan Genel Sekreter Mehmet Uzun, Bartın İl Genel Meclisi ve Bartın İl Özel İdaresinin beton, yol ve parke ile ilgili güzel bir atılım yaptığını ifade ederek şunları söyledi: “Bizlerde gelen ödenekler doğrultusunda ilimize neler yapabiliriz amacındayız. Bunun içinde araştırmanın, incelemenin ve öğrenmenin sonu yok. Bununla ilgili de tüm çalışmaları yapıyoruz. Bunu bir örnek ile açıklamak isterim. Araştırmalarımız neticesinde milletvekillerimizin, valilerimizin ve Meclis Üyelerimizin destekleri ile yaklaşık 5 yıl önce bir konkasör aldık ve kurumumuza olan faydasını çalışmalar neticesinde gördük. Arkasından ilk aldığımız konkasörün biraz daha büyüğünü aldık. Seyyar olan konkasörümüz kurumumuzu maddi anlamda çok rahatlattı. İlimiz için çok verimli bir işe imza attık. Bundan sonra ki süreçte de iki komşu il sürekli bilgi alışverişinde bulunmaya devam edecektir. Sonuç itibari ile Karabük ve Bartın Ülkemiz ve bölgemiz için daha yararlı çalışmalar ortaya çıkarmaya devam edecektir.

Konuşmaların ardından Merkeze bağlı Kahyalar taş ocağında çalışmalarına devam eden seyyar konkasörü incelemeye geçildi.