Başhekimlikten doktor ihmali iddialarına açıklama

Karabük'te İbrahim ve Vasfiye Özay çiftinin 8 yaşındaki oğulları Muhammed Siraç'a doktor tarafından yanlış ilaç verildiği iddiası üzerine Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından açıklama yapıldı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, 28 Eylül 2018 Salı günü ateş şikayetiyle acile gelen hastaya saat 09.15'de acil muayene için kayıt açıldığı belirtilerek, “Değerlendirmesi yapılan hastaya acilde 2 ölçek parastemol şurup verildi. Üst solunum yolu enfeksiyonu olarak değerlendirilen hastaya manuel reçete (amoksisilin+klavulanik asit etken maddeli antibiyotiğin tablet formu) düzenlenerek taburcu edildi. 29 Eylül Çarşamba günü vücutta döküntüler, allerji şikayeti ile acile başvurdu, saat 09.59'da acil muayene kaydı açıldı. Hasta değerlendirme sonucu hastanın tableti yutamadığı gerekçesiyle verilen ilacın şurup formu elektronik reçete olarak yazılarak (amoksisilin+klavulanik asit etken maddeli antibiyotiğin şurup formu) taburcu edildi. Yapılan değerlendirmesinde hastanın el-ayak-ağız hastalığı geçirdiği tespit edildi” denildi.

“Hastalığın süreci göz önüne alındığında herhangi bir ilaç verilmese de hastalığın tipik döküntüleri ortaya çıkacaktı” ifadeleri kullanılan açıklamada, “Hastalığın seyrinden de anlaşılacağı üzere döküntüler ilaçla ilgili değildir. Yapılan incelemede hastanın kilosuna uygun tedavi doz aralığında ilaç verildiği tespit edildi. Yanlış ilaç verme durumunun olmadığı, verilen ilacın formunun farklı olduğu tespit edilmiştir. El-Ayak ve ağız hastalığı; Her yaştan insanı etkilemekle birlikte genellikle 10 yaşın altındaki çocuklarda sık karşılaşılan ve ebeveynlerin mutlaka hakkında bilgi sahibi olması gereken bir hastalıktır. El ayak- ağız hastalığında, kişinin bağışıklık sistemine göre hastalığın seyri değişkenlik gösterebilir. Virüslerin (Coxsackie virüsler) yol açtığı bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalık mukus, salya ya da hasta birinin dışkısı ile doğrudan temas yoluyla yayılabilir. El-ayak ve/veya oral mukozada çoğunlukla makülopapüler, veziküler lezyonlar ve ateşle karakterizedir. Ateş, Boğaz ağrısı, Halsizlik, iştahsızlık, huzursuzluk yapabilmektedir. Avuç içlerinde ayak tabanlarında, dilde, diş etlerinde ve yanakların içinde ağrılı, kırmızı, kabarcıklı lezyonlar görülebilir. Bazen de kalçada kaşıntısız kızarıklıklar görülebilir. Virüs bulaştıktan 3 ila 7 gün sonra semptomlar görülmeye başlar. Bu süre kuluçka dönemi olarak bilinir. Ateş genellikle el-ayak-ağız hastalığının ilk belirtisidir. Ateş başladıktan 1 veya 2 gün sonra, ağız ve boğazda ağrılı yaralar, el ve ayaklarda ve muhtemelen kalçada döküntü oluşabilir. El ve ayaklardaki döküntüler genellikle 5-7 gün içerisinde kendiliğinden iyileşir. Çoğunlukla çocuklarda 4 hafta içinde el ve ayak tırnak yapısında bozulma ve düşme görülür. Bu durum geçicidir ve tırnaklar tıbbi tedavi gerekmeden tekrar büyürler” denildi.

Konuyla ilgili adli sürecin devam ettiği kaydedildi.