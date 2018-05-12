Başkan Çaylı “Anneler baş tacımızdır”

Aile ve toplum hayatının temel direğinin annelerimiz olduğuna işaret eden Çaylı, annelerin sevgi ve şefkatle fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde ki paylarının büyük olduğunu vurguladı.

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı mesajında; “Annelik gibi kutsal bir sorumluluğu üstlenen kadınlarımız, yeni nesillerimizle birlikte gelenek ve değerlerimizin de yaşatılması ve geleceğe taşınmasının en önemli güvencesidir. Anneler baş tacımızdır ve haklarını ödeyemeyiz. Bu anlamlı günün, annelik bilincinin gelişmesine ve annelerimizin değerlerini daha iyi anlamamıza katkıda bulunmasını diliyorum. Üzerimizde ödenmez hakları bulunan, karşılıksız sevgi, fedakarlık ve sabırlarını hiçbir maddi değerle ölçemeyeceğimiz bütün kadınların Anneler Günü’nü kutluyorum."dedi.