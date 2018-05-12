Diğer
Kategoriler
12 Mayıs 2018 11:00

Başkan Çaylı “Anneler baş tacımızdır”

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Çaylı “Anneler baş tacımızdır”

12 Mayıs 2018 11:00

Aile ve toplum hayatının temel direğinin annelerimiz olduğuna işaret eden Çaylı, annelerin sevgi ve şefkatle fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde ki paylarının büyük olduğunu vurguladı.


Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı mesajında; “Annelik gibi kutsal bir sorumluluğu üstlenen kadınlarımız, yeni nesillerimizle birlikte gelenek ve değerlerimizin de yaşatılması ve geleceğe taşınmasının en önemli güvencesidir. Anneler baş tacımızdır ve haklarını ödeyemeyiz. Bu anlamlı günün, annelik bilincinin gelişmesine ve annelerimizin değerlerini daha iyi anlamamıza katkıda bulunmasını diliyorum. Üzerimizde ödenmez hakları bulunan, karşılıksız sevgi, fedakarlık ve sabırlarını hiçbir maddi değerle ölçemeyeceğimiz bütün kadınların Anneler Günü’nü kutluyorum."dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
19
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç