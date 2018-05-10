Başkan Çaylı ‘dan Engeliler Haftası mesajı

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi, medeni toplum anlayışının bir parçası olduğunu söyledi ve açıklamasına şöyle devam etti:

“Türkiye, genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğu kadar, yaklaşık yüzde 12 gibi geniş bir kesimin engelli insanlardan oluştuğu bir ülke konumundadır. Engelli olmak asla bir kusur olarak görülmemeli ve engelli bireylerimiz hiçbir zaman yaşama azmini yitirmemelidir.Engelli olmak kişinin tercihi değildir ve herkes engelli adayıdır. Bunun bilincinde olarak, öncelikle kişiyi engelli konumuna düşürecek nedenlerin önlenmesi için gereken tedbirlerin alınması biz idarecilere düşen en önemli görevlerden biridir. Bizler, görevde bulunduğum süre içinde engelli kardeşlerimizin yaşamlarını da göz önünde bulunarak çalışmalarımızı gerçekleştirdik.

Ülkemizin ve bizim en önemli duyarlılıklarımızdan biri, engelli vatandaşlarımızla ilgili farkındalığı özümsemektir. “

Belediye Başkanı Çaylı, "Bu farkındalığın 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftasında daha da artması dileğiyle, Engelliler Haftası’nı kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımız ile ailelerini sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum “ dedi.