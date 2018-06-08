Diğer
Kategoriler
08 Haziran 2018 12:44

Başkan Çaylı, öğrencilere iyi tatiller diledi

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, 2017-2018 eğitim öğretim yılının tamamlanması nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Çaylı, öğrencilere iyi tatiller diledi

08 Haziran 2018 12:44


2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının tamamlandığı bugün öğrencilerin karnelerini büyük bir heyecanla aldığını ifade eden Belediye Başkanı Çaylı ; “İlim öğrenmenin ibadet sayıldığı bir medeniyetin mensupları olarak bugün karnelerini alan sevgili öğrencilerimizi tebrik ediyor; sevgili yavrularımızın yetişmesinde büyük bir özveri ile çalışan değerli öğretmenlerimize ve eğitim camiasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. “dedi.


Başkan Çaylı, öğrenciler ve eğitim camiasına iyi tatiller dileyerek ; “tüm öğrenci ve eğitimcilerimizin keyifli bir tatil geçirmelerini diliyorum” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç