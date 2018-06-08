Başkan Çaylı, öğrencilere iyi tatiller diledi

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının tamamlandığı bugün öğrencilerin karnelerini büyük bir heyecanla aldığını ifade eden Belediye Başkanı Çaylı ; “İlim öğrenmenin ibadet sayıldığı bir medeniyetin mensupları olarak bugün karnelerini alan sevgili öğrencilerimizi tebrik ediyor; sevgili yavrularımızın yetişmesinde büyük bir özveri ile çalışan değerli öğretmenlerimize ve eğitim camiasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. “dedi.

Başkan Çaylı, öğrenciler ve eğitim camiasına iyi tatiller dileyerek ; “tüm öğrenci ve eğitimcilerimizin keyifli bir tatil geçirmelerini diliyorum” ifadelerini kullandı.