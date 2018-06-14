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14 Haziran 2018 11:55

Başkan Çaylı, "Sevgi, barış ve huzur dolu bayramlar temenni ediyorum “

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir tebrik mesajı yayınladı.

Başkan Çaylı,

14 Haziran 2018 11:55


Çaylı, mesajında tüm İslam Aleminin ve Yeniceli hemşehrilerinin Mübarek Ramazan Bayramı’nı kutlarken, bayramın tüm İslam Alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzura vesile olmasını temenni etti.


Çaylı’nın mesajı şöyle: “Sevgili Dostlarım, Kıymetli hemşehrilerim, Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif’in sonuna gelerek; hamdolsun, millet olarak sevgiyle, muhabbetle kucaklaşacağımız bir bayrama daha kavuştuk.Ramazan ayı süresince millet olarak büyük bir dayanışma, yardımlaşma örneği sergiledik. Mahallemizde, sokağımızda, şehrimizde yardıma muhtaç olanların elinden tuttuk; ekmeğimizi, suyumuzu komşularımızla, ihtiyaç sahipleriyle paylaştık; hamdolsun bir Ramazan’ı daha hakkıyla idrak etmenin ardından bayram sevincine ulaştık. Ramazan ayında oruç başta olmak üzere yapılan tüm ibadetlerin, tüm hayırların, iyiliklerin, verilen sadaka ve zekâtların kabul olunmasını Cenap-ı Hak’tan niyaz ediyorum.Bu duygu ve düşüncelerle başta Yenice’mizin saygıdeğer insanları, hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramını kutluyor, saygı, sevgi, muhabbet ve selamlarımı sunuyorum."




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