Başkan Çaylı’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Başkan Çaylı mesajında , “Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum”dedi.

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı mesajında, “Bu duygularla başta Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, saygı, sevgi, selam ve muhabbetlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.