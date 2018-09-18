Başkan Çaylı'dan gaziler günü mesajı

Başkan Çaylı mesajında şunları söyledi: “Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın aziz milletimiz için bir vatan haline dönüşmesi, şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri büyük mücadele ile gerçekleşmiştir.Cumhuriyetimizin temellerinin atılmasında da, yine aynı inanç, mücadele ve kararlılık vardır.Bizler ve bu ülkenin insanları bunun bilincindeyiz. Şehit ve Gazilerimizi her an hatırlayacak ve Onların hatıralarını ilelebet yaşatacağız. Bize şehit ve gazilerimizden miras kalan Cumhuriyetimizi, demokrasiden, hukuktan ve özgürlüklerden geri adım atmadan güçlendirecek, birlik ve beraberlik içinde koruyacağız.

Bu düşüncelerle, Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal rütbesi ve gazi unvanı verilişinin yıldönümünü ve Gaziler Günü'nü kutluyor, tüm gazilerimize şükranlarımı ve minnet duygularımı sunuyorum ” dedi.