Başkan Çaylı'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Çaylı mesajında, "Okullarımız çocuklarımızın ve gençlerimizin hayat boyu kullanacağı bilgi ve becerilerin temelinin atıldığı yerdir. Çocuklarımız ve gençlerimiz, bizim yarınlarımızdır. Her geçen gün, bir öncekinden daha fazla bilgi ve beceri isteyen yaşamımızda, çocuklarımıza daha nitelikli bir eğitim vererek, geleceğe hazırlamak en önemli görevimizdir " dedi.

Türkiye'nin dünyanın sayılı devletleri içerisine girebilmesi için eğitimin önemini vurgulayan Çaylı , “Saygıdeğer öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine ulaşacağına olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans eğitimi görecek kardeşlerimiz ve aileleri ile öğretmenlerimizin, üniversite hocalarımızın ve tüm eğitim camiasının yeni eğitim-öğretim yılı ve 'İlköğretim Haftasını kutluyor, eğitim ve öğretim yılının başarı ve mutluluk içinde geçmesini temenni ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.