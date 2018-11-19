Başkan Çaylı'nın Mevlid Kandili mesajı

Başkan Çaylı mesajında şöyle dedi: “İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son peygamber, bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed, 571 yılında Kameri aylardan Rebiü'l-evvel ayının 12 nci gecesi doğmuştur.Mevlit Kandili, peygamberimizin yaşayışını, hadis-i şeriflerini, mesajlarını yeniden hatırlamak, yeniden düşünmek ve layıkıyla anlamak için bir fırsattır.Hz. Muhammet, gönüllerin sultanı, cehalet asrını saadet asrına çeviren örnekliği ve rehberliği ile sadece bir kavme veya millete değil, bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmiştir.Manevi duyguların en üst seviyelere yükseldiği bu gecede, yapacağımız dualar ümit ediyoruz ki ailelerimiz, milletimiz, ülkemizin dirliği adına kabul olur.”

Bu duygularla idrak edilen Mevlid Kandili'nin tüm İslam Âlemine huzur, mutluluk getirmesini diliyor ve tüm halkımızın Mevlid Kandilini en kalbi duygularla kutluyorum ” ifadelerine yer verdi.