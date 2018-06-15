Başkan Çorbacı’dan bayram mesajı

Çorbacı mesajında, “Bizleri milletçe sevgi ve saygı bağları ile birleştiren, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olacak, yeni bir bayrama daha sağlık, huzur, güven, birlik ve beraberlik ortamı içerisinde ulaşmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Toplum hayatımızda çok özel ve anlamlı bir yeri olan, Milletimizin manevi değerlerinin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel bir şekilde yaşandığı dini bayram günleri; vatandaşlarımızı birbirlerine sevgi ve saygı içerisinde yaklaştıran; aile fertlerinin, akraba, dost ve arkadaşların bir araya gelmesini sağlayarak özlemleri gideren, her türlü dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dostluk, hoşgörü duygularını güçlendiren, sevinç ve mutluluğun milletçe yaşandığı müstesna günlerdendir. Bundan dolayı çok değerli üyelerimizin ve Yeniceli hemşehrilerimizin Ramazan bayramını kutlar, ramazan bayramının İslam alemine ve ülkemize barış, huzur ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah’tan dilerim” ifadelerini kullandı.