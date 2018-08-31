Başkan Nama, TFF’den lisans sürelerinin uzatılmasını istedi

Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Sedat Namal, Türkiye Futbol Fedarasyonu’ndan lisans süresinin uzatılmasını istedi.

Kulüp binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan yeni Başkan Sedat Namal gece yarısına kadar futbolcuların lisanslarının çıkartılması gerektiği belirterek, "Bunun ile ilgili çalışmalar halen devam ediyor. Ben yapım gereği herhangi bir bahane üretmedim. Ama kendimde olan maddi ve manevi her türlü imkanımı ilk önce insanlık için, sonra ülkem için vatanım için, Karabük için feda ederim hiç kimsenin şüphesi olmasın. Karabükspor’u nasıl düzlüğe çıkartırız, bu lisanslar nasıl çıkar konusunda benim de dahil olduğum süreçten sonra valimiz, belediye başkanımız, milletvekilimiz, ticaret odası başkanımız parti başkanımız ve sendika başkanımızın attığı imzalar taahhüt niteliğindedir. Bu insanların da özverisinden şüphem yok. Onların da niyeti Karabük ve Karabükspor’u bir yere getirmek" şeklinde konuştu.

"KARDEMİR’in Karabükspor’a sahip çıkması gerektiğini söylüyoruz"

KARDEMİR’in yıllardır Karabükspor’a sponsor olup, sırtında taşıdığını kaydeden Namal, "Bizim kongrede yaptığımız konuşma esnasında bu 8 saatin süren yorgunluğun, bir takım istenmeyen konuların konuşulması bizi üzmüş ve yormuştur. Ancak bizlerin KARDEMİR denildiği noktada kurumsal bir şirket olan KARDEMİR ile herhangi bir kavgamız, herhangi bir yaptırımımız yok. Çünkü Karabükspor noktasında KARDEMİR’in sahip çıkması gerektiğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Lisansları uzatma süresi versinler"

Ülkede yaşanan kur hareketliliği ve ekonomik hareketlerden dolayı Futbol Fedarasyonuna bir çağrıda bulunmak istediğini söyleyen Namal, "Belki sesimizi Bakanımız ve Cumhurbaşkanımız duyabilir. En azından kulüplere son gün bayram girdi, 30 Ağustos tatildi. En azından 5 Eylül 2018 tarihine kadar bu lisansları uzatma süresi versinler. Bu konuda başvuru olarak resmi olarak dilekçe veremiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"Karabükspor adına size yalvarıyorum"

Sedat Namal, herkesin sözünde durup bugün saat 17.00’e kadar para sıkıntısının çözülmesi gerektiğini ifade ederek, şu ifadelere yer verdi:

"Çok zor anda geldik. Yani öyle bir planlanmış ki bunu art niyet olarak da düşünmek istemiyorum. 31’inde lisansın son günü, 29’unda saat 14.00’da kongre kararı 30 Ağustos tatil. Bu çaresizliğe de sığınmak istemiyorum. Ben hiç kimseye de yalvarmadım yalvarmam da ama şöyle bir şey de var. Karabük ve Karabükspor adına da size yalvarıyorum. Lütfen bu işi çözün."

Namal, sözleşmesi kulüpte olan ve lisans gerektirmeyen 5 tane futbolcu olduğunu söyleyerek, 5 saat bu futbolcularla görüştüğünü, ikisinin geldiğini Hakan Arslantaş ve İshak Doğan ile görüşmelerin sürdüğünü ve taleplerini de yerine getirdiklerini belirtti.

Toplantının ardından Teknik Direktör ve futbolcularla bir araya gelen Namal, lisans konusunu halletmeye çalıştıklarını, takımın daha iyi yerlere gelmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Kardemir Karabükspor’da Sedat Namal’ın başkanlığında görev dağılımı şu isimlerden oluştu:

"Asbaşkan Ulvi Üngören, Asbaşkan Mehmet Yüksel, Genel Sekreter Ali Erorhan Mali Sekreter Cihat Başat, Basın Sözcüsü Şükrü Gökkaya, Federasyon İlişkileri Ankara Sorumlusu Süleyman Çil, Amatör Futbol Şube Sorumlusu Şekip Sertaç Karakaş, Salon Sporları Sorumlusu Özgür Kıyılıoğlu, Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Emrah Köklü, Tesisler ve İdare Sorumlusu Soner Manav, Yönetim Kurulu Üyeleri Serkan Şengün ve Adem Yılmaz"