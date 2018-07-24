Başkan Öz, 24 Temmuz basın bayramını kutladı

Öz, bireylerin, temel insan hak ve özgürlüklerinden birisi de bilgi edinme ve haber alma, ifade ve serbest eleştiri hakkı olduğunu, bu hakkın kullanılmasındaki en etkin araçların başında basın yayın kuruluşlarının geldiğini ifade ederek, “Bu nedenle basın kuruluşları, demokratik yaşamımızın ayrılmaz bir parçası ve güvencesidir. Basının özgür konumunu gölgeleyen ve temel işlevinden uzaklaştıran sansürün bundan tam 110 yıl önce kaldırılmış olması da basın özgürlüğünün ne denli önemli olduğunu göstermektedir. İletişim teknolojilerindeki hızlı gelişim toplumların çok yönlü etkilenmelerine neden olmuş, mesafe olgusu ortadan kalkmış, dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen bir olay, bir bilgisayar tuşu ile anında takip edilebilir hale gelmiş, bilgi ve iletişim çağının insana sunduğu nimet kişiden başlayıp aile yapısına, toplumun yaşam biçimine, siyasi yapılanmaya kadar birçok konuyu etkisi altına almıştır” dedi.

Öz, basın mensuplarının özgür, tarafsız, objektif bir şekilde görevlerini yerine getirirken, ülke menfaatlerini, kamu düzenini, toplumsal dinamikleri ve mesleğin gerektirdiği ahlaki değerleri göz ardı etmemelerinin büyük önem taşıdığını belirttiği mesajında, “Kamusal göreve sahip toplumsal bir iletişim kurumu olarak basın kuruluşlarının özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında ülkemiz ve milletimiz için ne kadar önemli bir görev icra ettiğine bütün dünya şahitlik etmiş, milli birlik ve bütünlüğümüzü koruyucu tutum ve yayınlarından dolayı basın mensuplarımız her türlü övgü ve takdiri hak etmiştir. Bu duygu ve düşünceler içerisinde gerek şirketimize gerekse içinde yaşadığımız topluma sağladığınız çok kıymetli katkılardan dolayı basın mensuplarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor, 24 Temmuz Basın Bayramınızı içtenlikle kutluyor, tüm basın mensuplarımıza habere ulaşma ve haberi kamuoyuna ulaştırma çabalarında başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.