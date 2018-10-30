Başkan Uzun'dan Kızılay haftası mesajı

Başkan Uzun, mesajında Türk Kızılayı'nın din, dil, ırk ayrımı yapmadan savaş ve doğal afetler sonrasında, dünyanın en uzak yerlerindeki ihtiyaç sahiplerine bile karşılık beklemeksizin bütün insani ihtiyaçlarını karşılayarak şefkat elini uzattığını belirterek, “ Her yıl 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasındaki hafta Kızılay Haftası olarak kutlanmakta olup hafta boyunca yürütülen etkinliklerle Türk Kızılayı'nın kuruluş amacı ve yürüttüğü insani yardım faaliyetlerinin, kamuoyuna anlatılarak farkındalık oluşturması amaçlanmaktadır. Zor şartlar altında kalan her bir insan için umut ve güven kaynağı olan Türk Kızılayı, Türk milletinin 'insan odaklı medeniyet anlayışının' somutlaşmış halidir. Yüksek insani değerlere sahip kültürümüzde Türk Kızılayı milletimizden aldığı güç ve destekle gerek ülkemizde gerekse dünyada yardımlaşma, dayanışma, dostluk ve işbirliğini destekleyen tavrıyla 150 yıldır milletimizin gurur kaynağı olmaktadır. Bu duygu ve düşünceler ile felaketlerden, savaşlardan, düşmanlıklardan uzak, kardeşlik, barış ve huzur dolu bir dünyada hep birlikte var olabilme ve yaşayabilme temennisiyle Kızılay Haftasını kutluyorum” dedi.