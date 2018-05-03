Başkan Vergili 3. Uluslararası Ticaret Kongresi’ne katıldı

Uluslararası Ticaret Kongresine katılarak, kongreye katılan öğrencilere bilgi, birikim ve tecrübelerini aktardı.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili kongrede yaptığı konuşmada; “Varlıklı bir ailenin çocuğuydum. Ticaret hayatıma kendi fabrikalarımızda çalışarak başladım. Belirli bir süre ustabaşılık yaptım. Daha sonra ticarete başladım. 1990 yılından sonra da uluslararası ticarette iyi bir yeri olan birisiyim. Güney Afrika, Kuzey Afrika, Uzakdoğu, Rusya, Romanya ve Bulgaristan pazarlarında çok etkindim. Böylece dış ticarette bir hayli tecrübe kazanmış oldum. Bizim gibi ülkelerin, bizim gibi ticaret adamlarının durumunu değerlendirdiğimiz zaman, biz ülke ticaretinde hiçbir zaman organize olmuş bir şekilde dış ticaret pazarlarına yönelemedik ve dış ticaret pazarlarında da etkin olamadık. Bunun sebebi de hep ferdi olarak çalışmamızdır. Tabi burada devletin gücü ve itibarı çok önemlidir. Eğer arkanızda bir devlet desteği, bir devlet gücü var ise sizin ticaret yapmış olduğunuz ülkelerin hepsi de size karşı çok daha fazla temkinli yaklaşır. Biz bu güçleri zaman zaman arkamızda gördük, zaman zaman ise göremedik. Ticaret yaparken seçicilik, ticaret yapmış olduğunuz ülkenin hukuk, adalet ve güvenlik sistemi çok önemlidir" dedi.

“Dünyadaki en büyük ihracatçı ülke Amerika ve Almanya’ dır”

Türkiye’nin şu andaki ihracatının 157 Milyar Dolar, İthalatın ise 234 Milyar Dolar civarında olduğunu belirterek , 77 Milyar Dolar cari açık veren bir ülke durumunda olduğunu ifade eden Vergili,

“Biz kendi dünya markalarımızı yaratamamışız. Biz şu anda ucuz iş gücümüzü ihraç ediyoruz. Hiçbir teknolojik ürünümüz yok. Şuan biz bir taraftan tarım ülkesi, bir taraftan sanayi ülkesi olmaya çalışıyoruz. Fakat tarım ürünlerinin tohumlarını yurt dışından ithal ediyoruz. Şu anda Türkiye’nin demir çelik üretimi 65 bin ton olarak konuşuluyor ama neredeyse 65.000 tonun yaklaşık 45 bin tonu ithal ediliyor. Çeliği, gerçekleştireceğimiz asıl maddelerin tamamını ithal ediliyoruz. Tank yapıyoruz, çeliği dışarıdan alıyoruz. Dünya ülkeleri buna bir ambargo koysa, size vermiyoruz deseler Türkiye 1 gram çelik üretemez. Devleti idare edenler hedefleri gösterecek, biz de bu hedefler üzerine çalışıp ülkemizi ileri taşımaya gayret edeceğiz. Dünyadaki en büyük ihracatçı ülke Amerika ve Almanya’ dır. Bunların dünyada ki en büyük ihracatçı ülke olmalarının ana sebebi bu ülkelerin kimya sektörlerinde lider olmalarıdır. Bizim ise Türkiye’de kimya sektörüyle ilgili hiçbir yatırımımız yoktur. Bir gram kimya üretimi olmayan bir ülkeyiz. Bugüne kadar Türkiye’de büyük bir kimya havzası gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Diyoruz ki biz ihracatta her sene 10 Milyon Dolar artıracağız. Sen 10 Milyon Dolar ihracatını artırırken, 12 Milyon Dolarlık ham madde alıyorsun, ihracatını artırmış oluyorsun. 65 Milyon ton demir çelik üretiyoruz, şu kadar da İhracat yapıyoruz diyoruz. Size şöyle söyleyeyim sene 1917’de Almanya’nın demir çelik üretimi 65 milyon tondu. Uluslararası ticarette bankacılık ve sigortacılık işinde çok iyi bilmedikten sonra etkin olmanız mümkün değildir. Enflasyon tek haneli rakamlara düşmedikçe dış ticarette etkinliğiniz, kazancınız fazla olmaz. Türkiye’de bankacılık pozisyonumuz fena değil. Fakat sigortacılık pozisyonumuz da sürekli olarak bir zafiyet var. Faktorinkler ise Türkiye’de tefeci gibi çalışıyorlar.Biz ihracat hedeflerimizi yükselttiğimiz zaman ithalatımızı da düşünürsek biz de yavaş yavaş gelişmiş bir ülkeler arasında yerimizi alırız” diyerek sözlerini noktaladı.

Konuşma sonunda Başkan Vergili’ye hediye ve plaket takdim edildi.