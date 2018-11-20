Başkan Vergili, halkın sorunlarını yerinde dinliyor

Mahalle ziyaretlerine ara vermeyen Başkan Rafet Vergili 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vergili belediyenin hizmet projelerini anlatarak mahallelilerin talep ve sıkıntılarını dinledi. Vatandaşların samimi ve sıcak ilgisiyle karşılaşan Başkan Vergili, göreve geldiğinden itibaren Karabük'e bağlı bütün mahallelere ayrım yapmadan, eşit miktarda hizmet götürdüklerini söyledi.

Karabük Belediyesinin çalışmalarından memnun olan 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı İbrahim Harmanbaşı, Başkan Vergili'ye mahallelerine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin Karabük için çalıştığını ve kaliteli bir hizmet verdiğini belirten Muhtar Harmanbaşı, yapılan çalışmalardan hem mahalle sakinlerinin hem de kendilerinin memnun olduğunu dile getirdi.

Vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde oluşturulan Başkanlık Makamından ayrılan Vergili, Gezici Başkanlık Ofisi uygulaması kapsamında 21 Kasım 2018 Çarşamba günü Atatürk Mahallesi sakinleri ile bir araya gelecek.