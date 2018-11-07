Başkan Vergili: "Hollanda'da seçimler değil, yerel yönetimlerin düzelmesi gerekir”

oturumunda konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Hollanda'da seçimlerin değil yerel yönetimlerin düzelmesi gerektiğini söyledi.

Belediye Başkanı Rafet Vergili, Fransa'nın Strasbourg şehrinde, 6-8 Kasım tarihleri arasında düzenlenen kongrede Avrupa'daki yerel yönetim sistemine değinerek, “Belediye Başkanı, Belediye Meclisinde görüşü alındıktan sonra il valisinin teklifiyle kraliyet kararnamesiyle atanır ve en önemli organ il meclisleri yani vilayet yönetimlerin birincisi meclise kraliçenin konseyi vali başkanlık eder, ikincisi ilin yürüttüğü kurul kraliçenin konseyinin başkanlığında il nüfusuna göre 3/9 üyeden oluşur. Vali ataması birkaç meclis üyesinin görüşü alınarak İçişleri Bakanı teklifi üzerine kraliyet kararnamesi ile atanır. Kraliyet komiseri ilin bütün faaliyetlerini yürütmekte ve kurallar koymaya yetkilidir. Valinin görevi Belediye Meclisinin Yürütme Kurulunca verilen kararların uygulayıcısıdır ve bütün davalarda temsil eder. Seçim yapılıyor, gerçek görevliler atanıyor. Hollanda'da yerel yönetimleri Avrupa Yerel Yönetimlerinde, Yerel Yönetimler Yasasına uygun diyebilir misiniz? Gerçek şu ki buradaki temsilciler ve atanmış kişiler komisyonlarda görev alıyor, başkan oluyor, raporlar düzenliyor, takdir sizlerindir” dedi.

“Hollanda'da seçimler değil, yerel yönetimlerin düzelmesi gerekir”

Hollanda'daki yerel yönetimlerinin düzelmesi gerektiğini belirten Vergili, “Hollanda'da seçimler değil, yerel yönetimlerin düzelmesi gerekir ki şu anda Türkiye'de atanan Valilerden daha tehlikeli boyutta Hollanda'da yerel yönetimlerin idaresi mevcuttur. Bugün Hollanda'da her şey iyi olabilir. Yarın belirsiz hukuki düzenlemeler gerekir. Hollanda'nın Avrupa Birliği Yerel Yönetimine uygun kanunlar düzenlemesi gerekir” ifadelerini kullandı.