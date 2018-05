Başkan Vergili; “İller Bankası’na para veren belediye durumuna geldik”

Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi tarafından Kartaltepe Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde açılan kursları başarı ile bitiren kursiyerlere sertifikalarının verilmesi ile başlayan program, çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili Sosyal Yaşam Merkezi sertifika dağıtımında iller bankasından para alan belediyeden, para veren belediye durumuna geldiklerini belirterek, “Belediyemiz hakkında fazla söz söylemeye gerek yok. Bunu her yerde tekrarlıyorum. Türkiye’nin en zengin Belediyesi Karabük Belediyesi’dir. Hiçbir zaman sıkıntıya düşmedik. Para bulmak için kapı kapı dolaşmadık. Karabüklülerin duası bize yetti. Kasamız para ile doldu. Yapacağımız her işin parası hazırdır. Eskiden İller Bankası’ndan para alırken, şu an biz İller Bankası’na para veriyoruz” dedi.