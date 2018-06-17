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17 Haziran 2018 12:30

Başkan Vergili MHP’de bayramlaşma törenine katıldı

Milliyetçi Hareket Partisi Karabük İl Başkanlığı´nda Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Başkan Vergili MHP’de bayramlaşma törenine katıldı

17 Haziran 2018 12:30


Parti binasında gerçekleştirilen törene Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, Karabük Belediyesi Özel Kalem Müdürü İrfan Kartal, MHP İl Başkanı Dr. Adem Kar, Kadın Kolları Başkanı Reşide Yıldırım, Milletvekili adayları S. Ahmet Karabacak, Çetin İpek ve Ahmet Dönmez ile partililer katıldı.


Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Dr Adem Kar ve Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili adayları bayramlaşmaya katılan vatandaşların, partililerin bayramlarını tebrik etti.




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