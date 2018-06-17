Başkan Vergili MHP’de bayramlaşma törenine katıldı

Parti binasında gerçekleştirilen törene Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, Karabük Belediyesi Özel Kalem Müdürü İrfan Kartal, MHP İl Başkanı Dr. Adem Kar, Kadın Kolları Başkanı Reşide Yıldırım, Milletvekili adayları S. Ahmet Karabacak, Çetin İpek ve Ahmet Dönmez ile partililer katıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Dr Adem Kar ve Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili adayları bayramlaşmaya katılan vatandaşların, partililerin bayramlarını tebrik etti.