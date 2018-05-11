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11 Mayıs 2018 16:39

Başkan Vergili: “Sabrın, mücadelenin ve hoşgörünün sembolü olan annelerimiz başımızın tacıdır”

Her yıl mayıs ayının ikinci haftası pazar günü kutlanan Anneler günü nedeniyle Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Vergili: “Sabrın, mücadelenin ve hoşgörünün sembolü olan annelerimiz başımızın tacıdır”

11 Mayıs 2018 16:39


Annelerin sadece yılın belirli bir gününde değil, ömür boyu sevgiye, saygıya ve hürmete layık olduğunu söyleyen Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili yayınladığı mesajında; "Karşılıksız, koşulsuz sevgisi ve sonsuz fedakârlığı ile kutsanmış annelerimiz dünya üzerindeki en zor, en kutsal görevi omuzlarında taşırlar. Asla tükenmeyecek özveri, sabır ve başka kimsenin kimseye gösteremeyeceği tahammül ile en temel ve sonsuz sevginin, şefkatin, özverinin, sabrın, mücadelenin ve hoşgörünün sembolü olan annelerimiz başımızın tacıdır. Aile hayatının birleştirici unsuru olan, ülkemizin bugünlere ulaşmasında, bizlerin yetişmesinde en büyük hak sahibi olan annelerimize minnet borçluyuz. Dinimiz, anne ve babaya itaatin üzerinde önemle durmakla birlikte, anneye özel bir önem atfetmektedir.Bu duygu ve düşüncelerle Peygamberimizin ’Cennet annelerin ayakları altındadır’ hadisiyle taltif ettiği, bir gün değil her gün kıymetlimiz olan annelerimizin bu güzel gününü kutlar, bütün annelerimize saygı ve hürmetlerimi sunarım” dedi.




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