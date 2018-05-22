Başkan Vergili: “Şahin’in aday olmaması hayal kırıklığına uğrattı”

Başkan Vergili 24 Haziran seçimleri için açıklanan AK Parti Karabük Milletvekili aday listesinde Mehmet Ali Şahin’in adının geçmemesinden dolayı büyük hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Vergili, “Mehmet Ali Şahin bey’in kesinlikle Karabük Milletvekili olması gerekiyordu. Bana düşen bir görev olduğunu görseydim bu görevi de yapardım. Parti teşkilatının bu konu hakkında temayül yoklamalarında biz Mehmet Ali Şahin’i milletvekili adayı olarak görmek istiyoruz demeleri gerekirdi. Karabük’te mevcut adayların hangisi bakanları arayıp Karabük’ün sorunu var diyebilecek, hangisi istediği zaman cumhurbaşkanını arayıp randevu alabilecek. Ben bunu merak ediyorum. AK Parti Karabük İl Başkanlığı bu konuda bir talepte bulunmadı. Hepsi geriden seyirci olarak izleyerek önlerinin açıldığını düşündüler” dedi.

Hiçbir siyasi partiye değersiz gözüyle bakmadığını ifade eden Vergili, Mehmet Ali Şahin ile geçmişte yaşadığı sıkıntıların nedeninin eski İl başkanlığından dolayı kaynaklandığını belirterek, AK Parti Karabük İl Başkanlığı’nın, Şahin’in aday olması için çaba göstermediğini belirtti.

Başkan Vergili, “AK Parti Karabük İl Başkanlığı hangi düzeyde Mehmet Ali Şahin bey’in aday olmasını istedi. Ben onların yerinde olsam Karabük’ten 20 bin,30 bin fax çekerdim aday olmasını sağlamak için. Ama bunu yapmadılar, buyurun alın önünüz açıldı şimdi. AK Parti İl Başkanı olarak Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) dizayn etmeye çalışıyorsun da , kendi elindeki AK Parti listesini mi dizayn edemiyor musun? Biz beraber, ortak seçime gireceğiz. Biz ortak başarımızda yanımızda çok güçlü bir liste görmek isteriz. Karabük’te merkez sağ ve milliyetçi politikaya ortalığı tamamen bırakmış oldunuz. Hiçbir dengeleri düşünmeden aday tespiti yapılır mı? Buna il başkanlığının etkisi olmaz mı? Basit işlerle uğraşırken, beraber seçime gireceğimiz güçlü adaylarınızın listesini dizayn edemiyorsunuz." diye konuştu.

“Mehmet Ali Şahin, Karabük için önemli bir siyasetçidir”

Karabük’te Mehmet Ali Şahin’in aday olmamasının diğer partilere umut sağladığını da kaydeden Vergili, “Beni ilgilendiren burada sadece Mehmet Ali bey’in Karabük’te birinci sıra milletvekili gösterilmemesi veya olmamasıdır. Mehmet Ali Şahin’in aday olmaması, Karabük’te diğer partilere umut sağladı. Şu saatten sonra MHP’nin AK Parti’ye sağlayacağı yarar konuşulacaktır elbette. Mehmet Ali Şahin Karabük için önemli bir siyasetçidir. Bakın Kastamonu lobisi Ankara’da çok etkili lobidir. Bu lobiyi kurmak için insanlar çok para harcıyorlar. Ama sen bu lobiye ihtiyacın olmadan kullanabileceğin adamı listede görmek için hiçbir çaba göstermiyorsun. Bakanlarla,milletvekilleriyle, başbakanla, cumhurbaşkanıyla böyle konuşabilecek başka biri daha yok Karabük’te. Varsa gelsin bizim partimize katılsın hemen ama yok. Bu konuşmamıza rağmen halen harekete geçilmiyorsa bir şey diyemem. Benim partim değil ne de olsa. Ben Milliyetçi Hareket Partisi’ne mensup biriyim” ifadelerine yer verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak Karabük’te farklı politikalar izleyeceklerini söyleyen Vergili, "Millet ittifakı yabana atılacak bir ittifak değildir. Bunların içinde en çok çalışacak parti Saadet Partisidir. Bu parti isterse 100 oy alsın yinede sanki iktidar olacakmış gibi çalışmalarına devam eden bir partidir. Bunları iyi değerlendirmek lazım” dedi.