Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 17:37

Başkan Vergili’den ‘Atatürk heykeli’ açıklaması

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, CHP Merkez İlçe Başkanı Mehmet Durum’un “8 aydır OSB’de kaide yapımı için duran Atatürk heykelinin kent meydanına konulacağı günü sabırsızlıkla bekliyoruz” şeklindeki açıklamasına yanıt vererek, “Bizim bu anıt için verdiğimiz önem ve hassasiyet onların basite indirgedikleri gibi değildir” dedi.

Başkan Vergili’den ‘Atatürk heykeli’ açıklaması

30 Kasım 2017 17:37


Belediye Başkanı Rafet Vergili yaptığı açıklamada, “Aradan bir gün geçmeden Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri söylediklerimi doğruladı. Tekrar ediyorum heykel siyasetinden başka bir şey üretemez. Karabük’le ilgili hiçbir fikir geliştirmez, konuşmaz, yalnızca eleştirir. Ve biz demedik miydi derler.


Öncelikle Atatürk heykelinin kaidesinden bahsedeyim. Bize verilmiş bir teknik detay statik hesaplama yok. Yalnızca kroki çizimi var kaide kullanılacak. Kaplaması dahil tüm detayların ve projelerin verilmesi şarttır. Üstündeki heykel fırtınadan, depremden etkilenmeyecek şekilde olmalı ve estetik için kullanılacak taşlar bile belirlenmelidir. 2 aydır kaidenin projesini yapmaya çalışıyoruz. Proje müellifiyle 3 kere görüşüldü ve bu günlerde de bitecek 10 güne kadarda yapım çalışması başlayacaktır. Kendisi kaide yapımı başlayınca ilgilenirse ne kadar zor ve maliyetli olduğunu görecektir. Merkez ilçe başkanı kaideyi blok taşla karıştırıyor sanırım. Bizim bu anıt için verdiğimiz önem ve hassasiyet onların basite indirgedikleri gibi değildir” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
19
°
C
Sisli
  • Cuma
    Sisli
    19°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    21°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    21°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç