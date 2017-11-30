Başkan Vergili’den ‘Atatürk heykeli’ açıklaması

Belediye Başkanı Rafet Vergili yaptığı açıklamada, “Aradan bir gün geçmeden Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri söylediklerimi doğruladı. Tekrar ediyorum heykel siyasetinden başka bir şey üretemez. Karabük’le ilgili hiçbir fikir geliştirmez, konuşmaz, yalnızca eleştirir. Ve biz demedik miydi derler.

Öncelikle Atatürk heykelinin kaidesinden bahsedeyim. Bize verilmiş bir teknik detay statik hesaplama yok. Yalnızca kroki çizimi var kaide kullanılacak. Kaplaması dahil tüm detayların ve projelerin verilmesi şarttır. Üstündeki heykel fırtınadan, depremden etkilenmeyecek şekilde olmalı ve estetik için kullanılacak taşlar bile belirlenmelidir. 2 aydır kaidenin projesini yapmaya çalışıyoruz. Proje müellifiyle 3 kere görüşüldü ve bu günlerde de bitecek 10 güne kadarda yapım çalışması başlayacaktır. Kendisi kaide yapımı başlayınca ilgilenirse ne kadar zor ve maliyetli olduğunu görecektir. Merkez ilçe başkanı kaideyi blok taşla karıştırıyor sanırım. Bizim bu anıt için verdiğimiz önem ve hassasiyet onların basite indirgedikleri gibi değildir” ifadelerini kullandı.