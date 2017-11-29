Başkan Vergili’den ’çifte koltuk çifte maaş’ haberlerine yalanlama

Sayıştay raporunda sadece usul hatasından bahsedildiğini ve kamu zararından bahsedilmediğini belirten başkan Vergili, "Manşetten geçiyorlar bunu. Tabii bu haberi yapan arkadaşımın zihiniyetinde olan belediyelerde hiç iş yerine gitmeden sadece bordroya imza atıp maaş alan arkadaşların bir hayli fazla olduğunu biliyorum. Bu geçtiğimiz günlerde de sık sık gündeme gelmişti. Sayıştay raporunda ondan bahsetmiyor. Bir usul hatasından bahsediyor. Ben göreve geldikten sonra bu arkadaşlarımın hiçbirisinin yerini değiştirmedim. Şu anda 9’uncu senem doluyor. Herkes aynı görevinde çalışmakta. Ben AK Parti’li belediyeden devraldım. MHP’li bir belediye olarak da devam ediyoruz. Buradaki usul yanlışlığından bahsederken Danıştay, eğer böyle çifte maaş verilmesi söz konusuysa altına da şu kadar kamu zararı vardır diye yazar. Kamu zararından kesinlikle bahseder. Ama ne olmuş? herhangi bir müdür arkadaşımız asli bir görevi varken bir de vekaleten görev üstlenmiş. Normalde bizim müdür olarak kullanmış olduğumuz arkadaşların sayısı da bir hayli az ki bu da yine bütçeye farklı bir şekilde katkısı oluyor Karabük Belediyesi’nin. Bir arkadaşımız 2 tane görev aldığı zaman asaleten veya vekaleten görevliyken de 2 maaş alması söz konusu değil ve hiçbir zamanda memurlar mesai dahi alamaz. Burada o kadar güzel çarpıtılıyor ki ’Çifte koltuk çifte maaş’ Tabii burada arkadaşlarımız bireysel haklarını kullanacaklardır. Bu bir gazetecilik falan değildir. Bu tamamen bir demagoji üstüne kurulmuş yani sansasyonel bir haber. Gazeteciyse konuları incelemeden yazamaz. Ama bu arkadaşlarım hiçbir konuyu incelemeden, Sayıştay’ın sayfasında rutin olarak yayınlamış olduğu yazıyı alıp hiç incelemeden çifte maaş gibi haber yaparak Türkiye genelinde MHP’yi refüze ederek okunmasını sağlıyor. Bana göre bu tamamen bir zeka yoksunluğudur" dedi.

"Ben kendim maaş bile almıyorum"

Karabük Belediyesinde hiçbir zaman hak etmeyen bir kişiye maaş dahi verilmediğini de kaydeden Vergili, "Karabük Belediyesinde 9 yıldan bu yana rüşvet konuşulmadı. Belediye Başkanı’nın hiç kimseye, yakınlarına dahil vermiş olduğu özel bir hak olmadı. Ne imar, ne bir rant kavgası oldu ne de rüşvet ile ilgili bir konu konuşuldu. Ben belediyeden maaş almıyorum, aracım kendime ait. Şoförümün ücretini ben veriyorum. Gelen tüm misafirlerimize verilen hediyeler şahsım tarafından karşılanır. Memurlarımızla ilgili tam 4 tane sendika vardır. Hiçbirisine sen o sendikadasın, sen bu görüştesin diye hiçbirisini yargılamadım. Hangi arkadaşımızın hangi görüşte olduğunun çoğunu biliyoruz. Sosyal demokrat görüşte olan arkadaşlarım dahil özveriyle hizmet etmek için çalışıyor. Biz de, çalışmalarını, performanslarını değerlendirip bugüne kadar icraatlarımıza devam ettik. Ben bugüne kadar bir müdür atamış değilim. Yalnız tek bir müdürlük boştu. Ona da Ali Kara beyi atamıştık. Eski kadronun tamamı ile çalışmaya devam ediyorum" ifadelerini kaydetti.